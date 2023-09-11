Помощник Путина рассказал о преодолении пика ослабления рубля

Советник Путина рассказал о преодолении пика ослабления рубля и спрогнозировал избыток валюты на рынке в ближайшие месяцы. Как пишет «Интерфакс», соответствующее заявление было сделано им на полях Восточного экономического форума.

По словам Орешкина, рост цен на российские экспортные товары приведут к росту объемов иностранной валюты на рынке, что будет сопровождаться снижением импорта товаров и услуг и наряду с эффектами «от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке».

До этого Орешкин заявил, что к ослаблению рубля привела мягкая денежно-кредитная политика.

Орешкин рассказал, что в последние месяцы кредитная активность в России ускоряется, особенно вызывает опасение ускорение потребительского кредитования.

Помощник президента подчеркнул, что у Центрального банка России есть все возможности для нормализации ситуации уже в ближайшее время.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.