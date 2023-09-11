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В Минэнерго России назвали объем «серого» экспорта топлива

Минэнерго оценило «серый» экспорт топлива в этом году в несколько миллионов тонн

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Brendan McDermid/Reuters

Глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что его ведомство оценивает объем «серого» экспорта топлива из России с начала текущего года в несколько миллионов тонн, передает РИА Новости.

По его словам, на таком экспорте пытаются подзаработать те, кто покупает бензин по цене для внутреннего рынка с учетом демпфера, а продают его на экспорт по более высокой цене. Как указал министр, «серый» экспорт необходимо ограничить.

«В ближайшее время появится соответствующий документ. Сейчас прорабатываются детали, чтобы этот шаг имел наибольшую эффективность», — сказал Шульгинов.

Он заявил, что для ограничения «серого» экспорта топлива рассматриваются все варианты, но приоритетным из них является создание списка уполномоченных экспортеров производителей продукции и поставщиков на внутренний рынок.

До этого сообщалось, что Министерство энергетики Российской Федерации может ввести временный запрет на вывоз топлива из страны.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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