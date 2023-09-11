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Глава ВТБ предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу

Глава ВТБ Костин предложил ограничить россиянам рублевые переводы за границу

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Shutterstock

Президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил прикрыть лазейки для вывода денег за рубеж, чтобы поддержать рубль. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Просто надо понимать, что мы живем не в мирное время. Нужны какие-то дополнительные действия (для поддержки рубля) к тому, что мы привыкли делать. К примеру, остаются лазейки. Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары», — сказал глава банка.

По его словам, эту возможность необходимо «закрыть».

Как считает Костин, порог можно установить на уровне 100 млн рублей — такой же, как на валюту ($1 млн или эквивалент этой суммы в другой валюте).

До этого председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич сообщил, что россияне все чаще хранят свои средства в юанях.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о пяти работающих способах отправить валюту из России за границу.

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