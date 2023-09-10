Минэнерго прокомментировало цены на российскую нефть

Глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что экспортная цена российской нефти в настоящий момент отражает реальное состояние мирового рынка. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Шульгинова, цена позволяет всем участникам рынка как «получать ресурс по адекватной цене, так и обеспечивать реинвестирование средств в добычу для поддержания предложения».

При этом он подчеркнул, что потолок цен на российскую нефть «является нелегитимным и вредным инструментом для мировой экономики».

До этого сообщалось, что происходящий рост цен на нефть может помешать Западу бороться с высокой инфляцией.

5 декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а G7 и австралийские власти установили потолок в $60/баррель. С февраля 2023 года аналогичные ограничения коснулись нефтепродуктов ($100 и $45 за баррель). При этом Россия нашла способы обхода ограничений, экспортируя нефть через посредников за пределами Запада. По данным Минфина РФ, в августе 2023 года нефть Urals в среднем стоила $74 за баррель.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.