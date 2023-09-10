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Центробанк разъяснил указ о выплатах по евробондам РФ

ЦБ: указ о выплатах по евробондам РФ не касается обмена активами с иностранцами

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Global Look Press

Центробанк России разъяснил, что указ российского президента Владимира Путина о порядке выплат по еврооблигациям РФ не затрагивает вопрос обмена активами с иностранными инвесторами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

«Указ уточняет ранее установленный порядок выплат (купонов, номинала) по еврооблигациям Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе регулятора отметили, что для инвесторов, чьи еврооблигации РФ учитываются российскими депозитариями, порядок остается неизменным.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям. В документе идет речь об обязательствах как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами. Подразумеваются бумаги, которые учитываются иностранными депозитариями — организациями, занимающимися хранением ценных бумаг и учетом прав на них.

До этого стало известно, что Минфин РФ в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 годах в размере 19,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк увеличит продажи валюты почти в 10 раз.

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