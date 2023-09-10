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Венгрия отказалась от российского ядерного топлива на АЭС «Пакш»

Премьер-министр Венгрии Орбан сообщил о переводе АЭС «Пакш» на французское топливо

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АЭС «Пакш»

Власти Венгрии планируют перевести работу атомной электростанции (АЭС) «Пакш» на французское ядерное топливо вместо российского, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на встрече с участниками Венгерского гражданского форума, передает ТАСС.

Орбан отметил, что одной из задач венгерского правительства на предстоящие годы является достижение энергетической самодостаточности, в том числе через уменьшение зависимости от российского ядерного топлива.

Франция, по мнению Орбана, владеет самым большим количеством ядерных реакторов на территории Европы, производит для них топливо, импортируя уран из Австралии, Нигера, Казахстана и Узбекистана.

В августе стало известно, что Россия и Венгрия подписали документы для начала строительства АЭС «Пакш-2».

10 сентября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что национальная компания «Энергоатом» получила первую партию американского ядерного топлива, изготовленного американской компанией Westinghouse. Киев ранее заявлял о желании сместить Россию с мирового рынка топлива для АЭС.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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