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Украинский «Энергоатом» получил первую партию ядерного топлива из США

Министр Галущенко: Украина загрузила первую партию ядерного топлива Westinghouse

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John Bazemore/AP

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что национальная компания «Энергоатом» получила первую партию американского ядерного топлива, изготовленного американской компанией Westinghouse, передает украинское издание Klymenko Time.

По его информации, «Энергоатом» впервые загрузил топливо для 440 реакторов. Украина также подписала договоры о сотрудничестве со Словакией, Финляндией и Чехией. Галущенко отметил, что таким образом была поставлена точка в монополии РФ на этом рынке.

До этого, в мае, Галущенко заявлял, что Украина рассчитывает максимально наладить собственное производство ядерного топлива для АЭС, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка.

В августе Великобритания анонсировала выделение Украине $245 млн на закупку ядерного топлива для атомных станций. По словам министра энергетики королевства Гранта Шэппса, одним из таких источников ресурса будет частично британский консорциум Urenco.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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