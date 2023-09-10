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Сбербанк прогнозирует удвоение сбережений россиян в юанях к концу года

Кирилл Царев назвал юань самой популярной валютой у россиян после рубля

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Depositphotos

Доля юаня в валютных средствах россиян в Сбербанке в этом году достигла 12%. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Он подчеркнул, что банк при этом ожидает удвоения сбережений в китайской валюте к концу года.

«Безусловно, самая популярная валюта в портфеле россиян на текущий момент – рубль. Но пользуются спросом и другие валюты, наиболее востребован среди них китайский юань. Доля юаня в валютном портфеле средств физлиц Сбера увеличилась до 12%. Мы прогнозируем, что к концу года портфель юаней увеличится вдвое», — приводит его слова РИА Новости.

Царев добавил, что среди других востребованных валют для сбережений россиян можно назвать дирхамы ОАЭ.

«Мы ожидаем, что этот портфель тоже будет расти, как и другие дружественные валюты, но не в таких объемах, как юани», — отметил первый зампред правления Сбера.

Кроме того, Царев напомнил, что помимо рублей клиентам Сбербанка доступны счета в 11 валютах, а вклады – в юанях и дирхамах.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.

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