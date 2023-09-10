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Экстремальная жара стала угрозой для мировых поставок топлива

Bloomberg: жара обострила дефицит топлива и риски сбоев в работе НПЗ

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Global Look Press

Волна жары, обрушившаяся этим летом на страны Европы, Азии и Северной Америки, усугубила проблемы нефтеперерабатывающих заводов. По оценкам экспертов, высокие температуры привели к сокращению переработки сырья на 2% в мировом масштабе. Об этом сообщает Bloomberg.

Жара уже повлияла на переработку нефти в ряде регионов. В декабре 2022 года была остановлена переработка более 2 млн баррелей нефти в сутки на американских НПЗ. Летом 2023 года в Европе переработка нефти снизилась на 700 тыс. Слишком высокие температуры ограничивают работу оборудования и чаще приводят к авариям.

Это осложняет ситуацию на рынке топлива, когда запасы дизеля и других нефтепродуктов уже близки к минимумам. Сокращение переработки нефти увеличивает дефицит на рынке и может стать одним из факторов роста цен.

Жара также усиливает спрос на топливо для производства электроэнергии в странах Ближнего Востока и Южной Азии. Волны жары в будущем, связанные с изменением климата, могут учащать аварии на НПЗ и дефицит топлива.

Эксперты предупреждают, что система нефтепереработки и распределения горючего уже работает на пределе возможностей. Любые непредвиденные сбои, в том числе вызванные погодными аномалиями, рискуют привести к серьезным дисбалансам на рынке топлива.

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