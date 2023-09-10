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Сбер заместил большинство иностранных решений в своей работе

Кузнецов: собственные разработки в сфере кибербезопасности Сбера составляют 95%

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С начала 2022 года Сбер последовательно реализует стратегию по импортозамещению средств кибербезопасности и переходу на продукты собственной разработки. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«К примеру, уже сейчас Центр мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности — Security Operation Center Сбера полностью построен на российских решениях, при этом собственные разработки в сфере кибербезопасности Сбербанка составляют 95%», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, в части защиты инфраструктуры также продолжается активная работу по замене зарубежных вендорских продуктов на отечественные аналоги и платформенные компоненты собственного производства.

«При этом в ряде случаев производимые сегодня отечественные средства защиты необходимого функционала и требуемой производительности не имеют. Прежде всего речь идет о высокопроизводительных межсетевых экранах, системах обнаружения и реагирования на сетевые атаки, системах контроля доступа к сети и системах защиты виртуализации», — отметил Кузнецов.

Он подчеркнул, что до 2025 года изменить ситуацию очень сложно, потому что в России уже будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры.

«Поэтому сейчас совместно с регуляторами ведется работа по поиску компромиссных решений», — заявил Кузнецов.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.

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