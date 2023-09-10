Стало известно, сколько газа удалось накопить ЕС

Наполненность европейских подземных газохранилищ (ПХГ) превысила 93,5%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Отмечается, что темпы закачки газа в хранилища остаются на одном из самых низких уровней за пять месяцев с начала апреля. При этом общий объем закачанного газа достиг рекордного для первой декады сентября объема в 103,5 млрд кубометров.

Исторический максимум наполненности ПХГ в ЕС фиксировался четыре года назад и достигал 97,86%.

До этого ТАСС сообщал, что общие накопленные запасы газа в Евросоюзе в августе находились на историческом максимуме для данного месяца — хранилища были заполнены на 92,8%.

Темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в августе упали до минимума с 2011 года. При этом «Газпром» поставляет газ для европейских стран транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки.

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