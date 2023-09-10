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Власти ищут оптимальную настройку демпфера по топливу

Минэнерго ищет оптимальную конфигурацию топливного демпфера в РФ

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Unal Cam/Global Look Press

Минэнерго РФ рассматривает возможные варианты корректировки параметров топливного демпфера, чтобы сбалансировать интересы нефтяных компаний и государственного бюджета. Об этом в интервью РИА Новости на ВЭФ сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

По его словам, ведомство анализирует предложения по изменению механизма поддержки нефтяной отрасли, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке. При этом министр отметил, что отмена сентябрьского сокращения выплат компаниям по демпферу не рассматривается.

Напомним, с 1 сентября государственные выплаты нефтяникам в рамках демпфера были урезаны вдвое как по бензину, так и по дизтопливу. Эксперты предупреждали, что это приведет к росту оптовых цен на топливо и убыточности работы независимых АЗС. Ранее сообщалось, что Минэнерго ведет переговоры с отраслью о возврате к прежним параметрам механизма. Однако окончательного решения пока нет, обсуждение продолжается.

За последнюю неделю котировки нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже продолжили обновлять исторические рекорды. По итогам закрытия сессии в минувшую пятницу цена на бензин АИ-95 достигла отметки 76 068 рублей, АИ-92 подорожал до 67 649 рублей, стоимость летнего дизеля достигла 70 802 рублей.

Ранее Филиппины заинтересовались импортом российских нефтепродуктов.

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