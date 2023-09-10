Назван примерный уровень экспорта нефти из России в Китай по итогам года

Экспорт нефти из России в Китай по итогам нынешнего года вырастет на 15% и превысит 100 млн тонн, прогнозирует министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Экспорт в Китай наращивается — по итогам года мы ожидаем чуть более 100 миллионов тонн. Это примерно плюсом на 15% к прошлогоднему показателю», — добавил российский министр.

Других прогнозов по ситуации с экспортом нефти из РФ Шульгинов пока не привел.

До этого бизнесмен Максим Канищев рассказал, как будет воспринят пересмотр потолка цен на нефть. Эксперт также подчеркнул, что нет необходимости ожидать пересмотра потолка цен на нефть.

Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто признал, что Венгрия зависит от нефти и газа из РФ, пока им нет альтернативы. Дипломат назвал несправедливыми обвинения других стран Европы в том, что Венгрия якобы придерживается пророссийских позиций.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.