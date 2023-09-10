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В Минэнерго России заявили о высоком спросе на российский сжиженный природный газ

Минэнерго РФ: спрос на российский СПГ в мире выше, чем его текущее производство

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов в интервью РИА Новости заявил, что на сегодняшний день спрос на российский сжиженный природный газ (СПГ) в мире выше, чем его текущее производство.

Он отметил, что текущего производства СПГ в России недостаточно, хотя все мощности в РФ загружены.

Шульгинов указал, что спрос на СПГ из России наблюдается по всему миру: заинтересованы в нем не только новые партнеры в Юго-Восточной Азии, но и потребители Европы.

«Спрос на трубопроводный газ был больше. Тем не менее поставки СПГ наращиваются, потому что они более эффективны и гибки в сравнении с трубопроводными поставками», — сказал он.

По мнению главы Минэнерго РФ, сейчас России необходимо больше линий сжижения. Он напомнил, что РФ приняла программу роста производства сжиженного природного газа до 100 млн тонн к 2030 году.

«Возлагаю большие надежды на «Арктик СПГ 2», у которого уже идет установка первой очереди. На полную мощность – около 6,8 млн тонн – линия заработает в следующем году. Также обсуждается новый СПГ-завод в Мурманске, где планируется три технологических линий сжижения по 6,8 млн тонн каждая», — пояснил Шульгинов.

До этого газета «Известия» со ссылкой на постоянное представительство России при Европейском союзе сообщала, что Евросоюз не в состоянии полностью отказаться от закупок российского сжиженного природного газа.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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