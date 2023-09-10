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Аналитики Сбера считают рубль недооцененным

Аналитики SberCIB Investment Research ожидают укрепления рубля

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РИА Новости

В последние несколько недель курс рубля по отношению к другим валютам находится под давлением, рассказали аналитики SberCIB Investment Research журналистам на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке.

Как отметили специалисты, за период с начала года российская валюта ослабла против доллара на 38% и против юаня на 34%. Сильнее всего рубль слабел в начале августа, когда его курс достиг 100 за доллар, вернувшись к уровням апреля 2022 года.

«Рубль значительно отклонился от равновесных уровней из-за целого ряда причин. Главная из них — сокращение профицита торгового баланса из-за роста импорта и уменьшения экспорта. Кроме того, предложение валюты сократилось из-за увеличения сроков расчетов за нефтегазовый экспорт. По информации Банка России, выручка стала поступать с отставанием в три-четыре месяца против одного-двух месяцев в прошлом году. Давление на рубль оказывает и то, что отток капитала остается на стабильно высоком уровне из-за переводов физлиц за границу и продаж иностранцами бизнеса в России», — считают в Сбере.

Согласно оценкам аналитиков, равновесный уровень обменного курса находится около 85 за доллар и есть несколько причин, почему рубль может укрепиться.

Ранее в SberCIB поделились прогнозом, согласно которому Центральный банк России оставит ключевую ставку на уровне 12% на ближайшие месяцы.

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