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В Якутии поделилсь планами сотрудничества с Китаем

Власти Якутии надеются на рост торговли с Китаем свыше $3 млрд

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Depositphotos

Власти Якутии надеются на рост торговли с Китаем свыше $3 млрд, передает ТАСС со ссылкой на министра по внешним связям и делам народов республики Гаврилу Кириллина.

«Китай является крупнейшим торговым партнером Республики Саха (Якутия) с оборотом внешней торговли в 3 млрд долларов за 2022 год. По экспертным оценкам, товарооборот республики с Китаем в 2023 году может увеличиться на 8-9% по сравнению с 2022 годом», — заявил Кириллин на Восточном экономическом форуме.

Он добавил, что вскоре состоится форум «Якутия и провинции Китая: побратимские связи ради укрепления российско-китайских отношений», на котором Китай будут представлять северные провинции и провинция Шаньдун — один из ключевых экономических центров Китая.

Ранее китайская делегация приехала в Крым.

Глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что представители Китая и Крыма обсудили взаимодействие в области туризма.

Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что Крым исторически был российским и является таковым сегодня.

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