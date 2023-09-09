На Украине рассказали, сколько уже было направлено на восстановление страны

На восстановление Украины уже направлено более 60 млрд гривен (больше $1,6 млрд). Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Экономика восстановления успешно запустилась и набирает обороты. Более 60 миллиардов гривен уже направлено на быстрое восстановление, в частности, на разминирование, восстановление жилья людей, восстановление и защиту критической инфраструктуры», — сказано в сообщении.

9 сентября Шмыгаль заявлял, что встретился с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси и поблагодарил его за выделенную помощь в размере $2,1 млрд. В свою очередь глава японского МИД, по словам Шмыгаля, отметил, что Япония и в дальнейшем будет поддерживать Киев, усиливать антироссийские санкции, а также передаст Украине 24 крана для гуманитарного разминирования.

До этого датский премьер-министр Метте Фредериксен в рамках рабочего визита в Киев пообещала выделить дополнительные 300 млн крон (около €40,2 млн) на восстановление Украины и гуманитарную поддержку.

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен во время пребывания в Киеве обсудил с премьер-министром Украины восстановление этой страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.