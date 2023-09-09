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В Молдавии высказались о долгах «Газпрому»

Премьер Молдавии Речан назвал долги «Газпрому» необоснованными

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Власти Молдавии считают долги за газ «Газпрому» необоснованными и не будут их выплачивать. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан в социальной сети TikTok, передает ТАСС.

«Завершен аудит предполагаемых долгов «Молдовагаз» перед «Газпромом». Мы пришли к выводу, что эти долги необоснованы, и мы не намерены их выплачивать. Правительство Республики Молдова укрепляет энергетическую независимость страны», — сказал он.

Речан отметил, что госкомпания «Энергоком» продолжает закупать природный газ по более низким ценам, так что запасов хватит на всю зиму. При этом, как он подчеркнул, такого за последние 30 лет не было.

Накануне политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление властей Молдавии о том, что они не признают свой долг за газ перед Россией и не собираются платить «Газпрому». По мнению эксперта, Кишинев ведет себя таким образом, поскольку понимает, что прямо сейчас возмездия не последует.

До этого министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявлял, что «Газпром» проиграет в суде дело о взыскании исторических долгов страны, если оно будет рассматриваться.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил Кишинев в продаже страны Западу.

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