Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В банке Ватикана сообщили, что не получают деньги из России

В банке Ватикана заявили, что не получают и не инвестируют деньги из России

close
100%
Andrew Medichini/AP

Институт религиозных дел заявил, что не получает и не инвестирует деньги из России. Об этом сказано в сообщении банка, передает ТАСС.

«IOR не получает и не инвестирует российские деньги. IOR категорически отвергает утверждения советника. Такая деятельность не только не соответствует действительности, но и невозможна в силу жесткой политики IOR и международных санкций, которые распространяются и на финансовый сектор», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что банк «не принимает в качестве клиентов компаний или частных лиц, не имеющих тесных отношений со Святым престолом и католической церковью».

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране. По его словам, говорить о папе Римском как о посреднике «нет смысла», если тот «занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию».

В конце августа в украинском МИДе и греко-католической церкви раскритиковали речь папы Римского Франциска, в которой он призвал молодежь хранить великое наследие России. По мнению пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Украины Олега Николенка, эти слова можно расценить как империалистическую пропаганду. В Ватикане такие интерпретации отвергли, а в Кремле поприветствовали речь понтифика. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков поприветствовал слова папы Римского о наследии России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях