В банке Ватикана сообщили, что не получают деньги из России

Институт религиозных дел заявил, что не получает и не инвестирует деньги из России. Об этом сказано в сообщении банка, передает ТАСС.

«IOR не получает и не инвестирует российские деньги. IOR категорически отвергает утверждения советника. Такая деятельность не только не соответствует действительности, но и невозможна в силу жесткой политики IOR и международных санкций, которые распространяются и на финансовый сектор», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что банк «не принимает в качестве клиентов компаний или частных лиц, не имеющих тесных отношений со Святым престолом и католической церковью».

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране. По его словам, говорить о папе Римском как о посреднике «нет смысла», если тот «занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию».

В конце августа в украинском МИДе и греко-католической церкви раскритиковали речь папы Римского Франциска, в которой он призвал молодежь хранить великое наследие России. По мнению пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Украины Олега Николенка, эти слова можно расценить как империалистическую пропаганду. В Ватикане такие интерпретации отвергли, а в Кремле поприветствовали речь понтифика. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков поприветствовал слова папы Римского о наследии России.