Президент России Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

В документе идет речь об обязательствах как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами. Подразумеваются бумаги, которые учитываются иностранными депозитариями — организациями, занимающимися хранением ценных бумаг и учетом прав на них.

Согласно указу, РФ вправе направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария рублевого счета типа «И». Бенефициарами по счету будут владельцы еврооблигаций, а также некоторые другие лица. Кроме того, в документе прописан механизм индексации средств на счетах «И» и порядок их перечисления держателям.

В июне сообщалось, что Минфин России выплатил 13,4 млрд рублей по выпускам евробондов с погашением в 2028 году.

До этого стало известно, что Министерство финансов РФ в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 годах в размере 19,6 млрд рублей.

Путин также подписал указ, согласно которому, российские юридические лица, у которых есть обязательства по еврооблигациям, должны выпустить замещающие облигации до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что Центробанк увеличит продажи валюты почти в 10 раз.