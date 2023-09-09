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Украинский премьер рассказал о финансовой помощи Украине со стороны Японии

Шмыгаль сообщил, что Япония выделила Украине $2,1 млрд макрофинансовой помощи

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Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что встретился с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси и поблагодарил его за выделенную помощь в размере $2,1 млрд.

«Поблагодарил Японию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за финансовую, гуманитарную поддержку, за санкции против РФ. Уже получили от Японии 2,1 млрд долларов макрофинансовой помощи и продолжаем сотрудничество», — написал он и подчеркнул, что Украина ценит усилия Японии в рамках G7 и ООН.

Как отметил Шмыгаль, крупный бизнес Японии заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. Премьер-министр рассказал, что на встрече с Хаяси они обсудили перспективы взаимодействия стран в восстановлении жилья, в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, в поддержке малого и среднего бизнеса, в гуманитарном разминировании.

В свою очередь глава японского МИД, по словам Шмыгаля, отметил, что Япония и в дальнейшем будет поддерживать Киев, усиливать антироссийские санкции, а также передаст Украине 24 крана для гуманитарного разминирования.

9 сентября глава МИД Японии прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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