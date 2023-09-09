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Власти Украины сообщили, сколько компаний и граждан были внесены в санкционный список

Украина с начала СВО ввела санкции против более чем 12 тысяч физлиц и компаний

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РИА «Новости»/Depositphotos

Украина с начала спецоперации России в феврале 2022 года ввела санкции в отношении более чем 12 тыс. компаний и граждан, которые представляют РФ и другие страны. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины «ввел санкции в отношении 7010 физических и 5028 юридических лиц, среди которых представители России и других государств», говорится в сообщении.

На сайте украинского лидера также сообщается, что власти Украины одобрили изменения в законодательство, которые предполагают введение электронных досье о санкциях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит слишком длинный перерыв в западных санкциях в отношении России, и назвал три приоритетных направления будущих ограничений в отношении страны.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз продолжает работать над вопросом введения санкций в отношении российских алмазов.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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