Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле напомнили об условиях зерновой сделки

Песков: SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для его «дочки»

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условия РФ по зерновой сделке прекрасно известны и не нуждаются в толкованиях.

По словам представителя Кремля, условия, которые обозначила Москва, являются реализуемыми.

Как добавил Песков, Владимир Путин неоднократно озвучивал условия, которые должны быть соблюдены для восстановления зерновой сделки.

«Они согласованы. Сейчас говорится, что западники якобы готовы пообещать открыть SWIFT для дочки Сельхозбанка. Но в договоренностях говорится, что SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для дочки», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что надо вернуться к договоренностям, про которые говорилось изначально.

«Поскольку было уж много обещаний, мы считаем себя вправе, считаем себя обязанными сначала дождаться этого выполнения, а потом уже возобновить эту сделку», — обратил внимание Песков.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал G20 выполнить требования РФ по возобновлению зерновой сделки. Турецкая сторона попросила вновь подключить Россию к системе SWIFT для выполнения международных платежей.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях