В Кремле напомнили об условиях зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условия РФ по зерновой сделке прекрасно известны и не нуждаются в толкованиях.

По словам представителя Кремля, условия, которые обозначила Москва, являются реализуемыми.

Как добавил Песков, Владимир Путин неоднократно озвучивал условия, которые должны быть соблюдены для восстановления зерновой сделки.

«Они согласованы. Сейчас говорится, что западники якобы готовы пообещать открыть SWIFT для дочки Сельхозбанка. Но в договоренностях говорится, что SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для дочки», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что надо вернуться к договоренностям, про которые говорилось изначально.

«Поскольку было уж много обещаний, мы считаем себя вправе, считаем себя обязанными сначала дождаться этого выполнения, а потом уже возобновить эту сделку», — обратил внимание Песков.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал G20 выполнить требования РФ по возобновлению зерновой сделки. Турецкая сторона попросила вновь подключить Россию к системе SWIFT для выполнения международных платежей.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.