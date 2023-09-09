Сбербанк увеличил срок действия карт «Мир» до десяти лет

Сбербанк увеличил срок действия карт национальной платежной системы «Мир» в два раза — до десяти лет. Об этом в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума заявил заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

Он уточнил, что для дебетовых карт это заработало в сентябре, а для кредитных вступит в силу 3 октября. Царев сказал, что карты Сбера износостойкие и рассчитаны минимум на 10 лет бесперебойной работы.

В прошлом году большинство крупных российских банков сделали бессрочными свои карты международных платежных систем Visa и MasterCard. Такое решение было принято на фоне ухода платежных систем из России. Некоторые кредитные организации продлили срок действия карт до 2028 и 2030 годов.

Раньше эталонным сроком действия карт для отечественных банков были три года. Но его постепенно увеличивали. Каждый банк мог устанавливать срок на свое усмотрение. Например, Visa разрешала выпускать карты сроком до 20 лет, но этой опцией почти никто из банков не пользовался. Максимальным сроком на рынке было 10 лет.

Ранее сообщалось, что Сбер внедряет инновационный способ оплаты.