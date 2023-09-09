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Товарооборот России и Мексики достиг исторического максимума

РИА Новости: товарооборот России и Мексики в июне достиг рекордных $324 млн

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Siegfried Grassegger/Global Look Press

Товарооборот России и Мексики в июне этого года вырос на 17% в годовом выражении и достиг $324 млн, что стало историческим максимумом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мексиканской статслужбы.

Ввоз Мексикой российской продукции вырос до $322 млн (+17% в годовом выражении), при этом экспорт мексиканских товаров в Россию увеличился в 1,4 раза, до $2 млн.

Торговый дефицит Мексики с Россией в начале лета составил максимальные за всю историю 320 миллионов долларов, увеличившись за год на 16,8%.

По данным платформы ООН Comtrade, 51% импорта Мексики из РФ приходится на железо и сталь, еще 31% — на удобрения. Кроме того, Мексика импортирует алюминий, оборудование и древесину. Россия же ввозит из Мексики кофе, чай и специи, а также напитки и алкоголь.

Ранее сообщалось, что поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле достигли рекордного уровня, поднявшись до суммы в $1,06 млрд.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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