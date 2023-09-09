Россиянам рассказали, что будет с ценами на нефть

Существует больший риск снижения цен на нефть эталонной североморской марки Brent, чем вероятность их роста. Об этом «Газете.Ru» сообщил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

«Неиспользуемые мощности ОПЕК+ представляют собой огромный навес на рынке, и экономика США может легко скатиться в рецессию, даже если спрос на нефть в Китае не разочарует», — объяснил эксперт.

По его словам, фондовый рынок удивился решению Москвы и Эр-Рияда, что не было ожидаемой реакцией. Но рынок уже учел все в ценах. Эксперт считает, что на следующей неделе цены на нефть Brent останутся примерно на текущих уровнях. То есть около $90 за баррель.

Страны ОПЕК+ имеют значительные неиспользуемые мощности по добыче и несут связанные с этим издержки. Поэтому при приемлемом уровне цен первоочередной задачей альянса будет восстановление добычи. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Газетой.Ru» допускал, что Саудовская Аравия может начать выводить на рынок дополнительные объемы топлива. При увеличении предложения цены должны снизиться.

В начале сентября Саудовская Аравия продлила беспрецедентное одностороннее сокращение добычи нефти на миллион баррелей в сутки, а Россия пролонгировала ограничение на экспорт топлива до конца декабря 2023 года.

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