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Дан прогноз по курсу доллара на следующую неделю

Аналитик Трифонов спрогнозировал доллар по 97-99 рублей на следующей неделе

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Курс доллара составит 97-99 рублей на следующей неделе. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

По его словам, рубль может укрепиться в случае резкого роста ключевой ставки Центробанка РФ 15 cентября, а также увеличения объема продаж регулятором иностранной валюты. Но аналитик не ожидает, что Банк России пойдет на значительное повышение ставки.

«ЦБ решил увеличить объем интервенций, опасаясь резкого роста спроса на валюту. Поэтому потенциальный эффект от этого на курс рубля может быть и негативный. Это произойдет, если спрос на валюту все же превысит ожидания регулятора. В целом факторы в поддержку рубля выглядят сбалансированными. Соответственно, на следующей неделе мы ожидаем сохранения курса доллара в коридоре 97-99 рублей за единицу американской валюты», — отметил эксперт.

К евро рубль может укрепиться за счет ослабления курса «европейца» к «американцу», добавил Трифонов. При этом из-за недостаточности валюты на рынке сохраняются предпосылки для повышенной краткосрочной волатильности рубля, то есть выхода за пределы указанного коридора.

По прогнозам эксперта, к концу года российская валюта может укрепиться на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и роста нефтяных цен.

На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу доллар остановился на отметке 97,78 рублей, потеряв за день 47 копеек. ЦБ 6 сентября заявил, что нарастит продажи валюты почти в 10 раз в период с 14 по 22 сентября. Ежедневно регулятор собирается продавать 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей.

Ранее Трифонов спрогнозировал стабилизацию курса рубля.

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