Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина ослабления экономики Германии

WSJ: экономику ФРГ ослабили высокие цены на энергию и конкуренция с Китаем

close
100%
Reuters

На экономику Германии негативно повлияли чересчур высокие цены на энергоносители, конкуренция с Китаем, а также ограничения в торговле. Об этом в статье для The Wall Street Journal написал старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар.

«Существует тройной удар», — утверждает автор материала.

Согласно его оценке, глобальная среда не способствует торговле товарами, а цены на энергоносители чрезвычайно завышены.

По мнению Тордуара, конфликт на Украине спровоцировал рост цен на продукты питания. Кроме того, реализовался глобальный тренд на снижение производства в энергоемких отраслях, в том числе в немецкой промышленности. На экономическую ситуацию в Германии также негативно влияет рост инфляции, пишет экономист.

В материале указывается, что зависимость немецкой экономики от экспорта сделала ее уязвимой перед падением спроса на товары в глобальном масштабе.

До этого в Германии заявили, что Россия вернулась в активную мировую торговлю.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях