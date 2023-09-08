Райффайзенбанк зарегистрировал новый логотип

Райффайзенбанк подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию товарного знака «R Банк». Об этом сообщает Frank Media.

В пресс-службе кредитной организации подчеркнули, что банк обновил один из своих существующих логотипов, а также зарегистрировал новую версию в Роспатенте. Это должно расширить возможности по использованию одного из товарных знаков Райффайзенбанка.

В публикации отмечается, что все заявки на регистрацию были поданы 5 сентября.

До этого ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова рассказала, что комиссия в 50% за входящий перевод в долларах, которую ввел Райффайзенбанк с 1 сентября, считается заградительной. По ее словам, сборов такого размера больше нет ни в одном российском банке.

Минимум за входящий перевод в долларах в Райффайзенбанке придется заплатить $1 тыс., но не более суммы поступления. Максимум — $10 тыс. Это от 95 тыс. до 950 тыс. рублей по текущему курсу.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.