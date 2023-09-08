Эстония планирует узаконить изъятие российских активов

Руководитель Министерства иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна заявил, что Таллин планирует первым в Евросоюзе легализовать конфискацию российских подсанкционных активов для их последующего использования «в целях восстановления Украины». Об этом сообщает Bloomberg.

Цахкна подчеркнул, что правительство страны планирует в ближайшие две недели одобрить подобный законопроект и передать его на ратификацию в парламент.

Министр добавил, что Таллин настаивает на согласовании общеевропейского плана конфискации замороженных российских активов.

По его мнению, подобный закон «действительно ударит по Москве и российским бизнесу», но неизбежно вызовет судебные иски со стороны РФ.

В публикации отмечается, что подобное может затронуть порядка €35 млн российских активов, которые хранятся в Эстонии.

До этого в Министерстве финансов США заявили, что суверенные активы Российской Федерации, блокированные в рамках санкций из-за конфликта на территории Украины, предварительно оцениваются в $280 млрд и по большей части находятся в Евросоюзе.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.