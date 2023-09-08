Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эстония планирует узаконить изъятие российских активов

Эстония намерена первой в ЕС узаконить изъятие попавших под санкции активов РФ

close
100%
Depositphotos

Руководитель Министерства иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна заявил, что Таллин планирует первым в Евросоюзе легализовать конфискацию российских подсанкционных активов для их последующего использования «в целях восстановления Украины». Об этом сообщает Bloomberg.

Цахкна подчеркнул, что правительство страны планирует в ближайшие две недели одобрить подобный законопроект и передать его на ратификацию в парламент.

Министр добавил, что Таллин настаивает на согласовании общеевропейского плана конфискации замороженных российских активов.

По его мнению, подобный закон «действительно ударит по Москве и российским бизнесу», но неизбежно вызовет судебные иски со стороны РФ.

В публикации отмечается, что подобное может затронуть порядка €35 млн российских активов, которые хранятся в Эстонии.

До этого в Министерстве финансов США заявили, что суверенные активы Российской Федерации, блокированные в рамках санкций из-за конфликта на территории Украины, предварительно оцениваются в $280 млрд и по большей части находятся в Евросоюзе.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях