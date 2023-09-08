Российские нефтяники пообещали в необходимом объеме снабдить аграриев топливом

Российский вице-премьер Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний на тему поставок топлива сельхозпроизводителям. Об этом говорится на сайте правительства России.

«Участники отметили отсутствие дефицита автомобильного топлива. Представители нефтяных компаний пообещали снабжение аграриев автомобильным топливом в необходимом отрасли объеме», — сказано в сообщении.

Минэнерго России изучает вопрос ограничения экспорта топлива из России, узнала «Газета.Ru». Речь идет как о легальном экспорте, так и о «сером» вывозе горючего из страны. В противном случае ситуация рискует перейти в неуправляемую: розничные и оптовые цены на бензины и дизель ставят рекорды. Фермеры бьют тревогу — у них нет солярки для уборки урожая и посевов на будущий год. Игроки рынка списывают новый топливный кризис на инфляцию и последствия ослабления рубля, в то время как независимые эксперты винят нефтяников в попытке нажиться на дефиците.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.