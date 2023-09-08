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Президент Сербии заявил о планах снизить цены на продукты в стране с 15 сентября

Вучич заявил о планируемом снижении цен на продукты в Сербии

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Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране планируется снизить цены на реальную потребительскую корзину на основные наименования. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Министерство внешней и внутренней торговли республики совместно с производителями и торговыми сетями подготовили меры, чтобы помочь гражданам.

В рамках своего обращения Вучич попросил главу ведомства Томислава Момировича принести ему «эту мою корзину» и поставил на стол корзинку из супермаркета с продуктами.

Он отметил, что в корзине находится продукция, которая с 15 сентября будет обозначена логотипом «лучшая цена», их можно будет увидеть почти во всех торговых сетях страны. В нее будут включены 20 основных наименований.

До этого стало известно, что кабинет министров Сербии принял решение ограничить цены на основные продовольственные товары. Под государственное регулирование попали сахар, мука и подсолнечное масло.

Основными целями ввода ценовых ограничений является устранение негативных последствий удорожания ключевых продуктов питания в стране, а также предотвращение «потрясений» на внутреннем рынке, пояснили в пресс-службе кабмина республики.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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