Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров дал прогноз по росту товарооборота между Россией и Китаем

Лавров: РФ и КНР могут достичь товарооборота в $200 млрд в 2023 году

close
100%
Alet Pretorius/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин могут в 2023 году достигнуть товарооборота между странами в $200 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время наблюдается существенный прирост двустороннего товарооборота», — заявил он.

По словам министра, товарооборот между Россией и Китаем второй год подряд увеличивается на треть.

Лавров отметил, что в текущем году РФ и КНР смогут выйти по доведению к 2024 году объемов торговли между странами до $200 млрд.

Кроме того, министр отметил, что таких впечатляющих результатов Россия и Китай добиваются, переходя на более широкое использование рубля и юаня.

По его словам, за последние 2 года доля рубля и юаня в двусторонних расчетах выросла с 25% до 80%.

До этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что, по его мнению, РФ и КНР получили «серьезный урок» и больше не будут «доверяться» доллару и евро. По его словам, в рамках БРИКС уже около половины взаиморасчетов осуществляются в национальных валютах.

Ранее в Китае заявили о разрушении Россией мифа о западных танках.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях