Лавров дал прогноз по росту товарооборота между Россией и Китаем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин могут в 2023 году достигнуть товарооборота между странами в $200 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время наблюдается существенный прирост двустороннего товарооборота», — заявил он.

По словам министра, товарооборот между Россией и Китаем второй год подряд увеличивается на треть.

Лавров отметил, что в текущем году РФ и КНР смогут выйти по доведению к 2024 году объемов торговли между странами до $200 млрд.

Кроме того, министр отметил, что таких впечатляющих результатов Россия и Китай добиваются, переходя на более широкое использование рубля и юаня.

По его словам, за последние 2 года доля рубля и юаня в двусторонних расчетах выросла с 25% до 80%.

До этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что, по его мнению, РФ и КНР получили «серьезный урок» и больше не будут «доверяться» доллару и евро. По его словам, в рамках БРИКС уже около половины взаиморасчетов осуществляются в национальных валютах.

Ранее в Китае заявили о разрушении Россией мифа о западных танках.