Профессор усомнилась в том, что покупательная способность доходов россиян выросла

Данные Росстата о том, что покупательная способность доходов россиян вернулась к пандемийному времени, не соответствует тому, что происходит в реальной жизни, сказала «Общественной службе новостей» доктор экономических наук, профессор МГУ Елена Ведута.

«Мы не знаем, чем руководствовался Росстат, меняя свою методику расчета прожиточного минимума. Но видим, что благодаря этим «вычислительным реформам» все у нас стало прям-таки слишком хорошо! При этом мы отлично видим, что происходит в реальной жизни: цены на продукты, лекарства, стройматериалы, коммуналку и на все остальное взлетают в космос, а население сидит в долгах, как в шелках! К слову, я уверена, что закредитованность людей в данной статистике не отображена вообще никак», — отметила эксперт.

Она обратила внимание на то, что расчет условного «прожиточного минимума» в других странах основывается на подсчете стоимости конкретных товаров и услуг в потребительской корзине, а не на «абстрактных цифрах дохода населения за предыдущие периоды». Ведута добавила, что предыдущая методика расчета прожиточного минимума, которую до этого использовал Росстат, также включала в себя не все показатели.

8 сентября РБК со ссылкой на данные Росстата писал, что по итогам второго квартала 2023 года соотношение доходов населения с величиной прожиточного минимума составило 332,5%, что показывает покупательную способность населения. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов пояснил, что повышение покупательной способности объясняется ростом зарплат и падающей безработицей.

Ранее Центробанк назвал причину роста зарплат в России.