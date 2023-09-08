Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Евросоюзе рассказали о работе над поиском путей возвращения РФ в зерновую сделку

Стано: Евросоюз работает над поиском путей возвращения России в зерновую сделку

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано рассказал о работе над тем, чтобы найти способы возобновить зерновую сделку с участием Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, мы работаем с партнерами и поддерживаем их усилия, чтобы найти способы вернуть Россию в зерновую сделку», — сказал дипломат в ответ на вопрос о том, готова ли Еврокомиссия выполнить требования РФ для возобновления действия соглашения.

До этого ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Евросоюз считает повышение международного давления на Москву единственным способом восстановления зерновой сделки.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагало содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, предполагавший обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие.

Ранее Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях