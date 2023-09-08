В Евросоюзе рассказали о работе над поиском путей возвращения РФ в зерновую сделку

Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано рассказал о работе над тем, чтобы найти способы возобновить зерновую сделку с участием Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, мы работаем с партнерами и поддерживаем их усилия, чтобы найти способы вернуть Россию в зерновую сделку», — сказал дипломат в ответ на вопрос о том, готова ли Еврокомиссия выполнить требования РФ для возобновления действия соглашения.

До этого ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Евросоюз считает повышение международного давления на Москву единственным способом восстановления зерновой сделки.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагало содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, предполагавший обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие.

Ранее Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки.