ЦБ выпустил новую золотую монету

Центробанк РФ выпустил золотую инвестиционную монету «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Монета выполнена из золота 999 пробы, его тираж составил 150 тыс. штук.

На лицевой стороне нового денежного знака изображен рельефный герб России, на оборотной стороне — Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — следует из пресс-релиза ЦБ.

Начальник отдела экспертизы денежных знаков Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук в конце июля рассказал «Газете.Ru», что появление в обращении в России купюр в пять и десять рублей не приведет к исчезновению монет. В расчетах необходима точность, которую обеспечивают именно мелкие номиналы, объяснил эксперт.

Ранее в ЦБ развеяли четыре мифа о новых банкнотах номиналом в пять и десять рублей.