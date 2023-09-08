Volvo передала свои активы российскому инвестору

Активы концерна Volvo в России переданы российскому инвестору. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли РФ.

«Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору», — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что вместе с новым собственником определен также и отечественный партнер для дальнейшего развития производства на заводе Volvo в Калуге. Там добавили, что продолжается работа по скорейшему перезапуску производства.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло совладельца Volvo Cars китайскую компанию Geely Holding в черный список за то, что та продолжает до сих пор платить налоги на территории России. Позже издание Dagens Industri писало, что в связи с этим крупнейшему шведскому производителю автомобилей Volvo Cars министерством обороны Швеции и мэрией города Гётеборг может быть объявлен бойкот.

Ранее стало известно, какие автомобили перестанут поставлять в Россию после 1 августа.