Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Volvo передала свои активы российскому инвестору

Минпромторг заявил, что активы Volvo в РФ переданы российскому инвестору

close
100%
Depositphotos

Активы концерна Volvo в России переданы российскому инвестору. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли РФ.

«Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору», — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что вместе с новым собственником определен также и отечественный партнер для дальнейшего развития производства на заводе Volvo в Калуге. Там добавили, что продолжается работа по скорейшему перезапуску производства.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло совладельца Volvo Cars китайскую компанию Geely Holding в черный список за то, что та продолжает до сих пор платить налоги на территории России. Позже издание Dagens Industri писало, что в связи с этим крупнейшему шведскому производителю автомобилей Volvo Cars министерством обороны Швеции и мэрией города Гётеборг может быть объявлен бойкот.

Ранее стало известно, какие автомобили перестанут поставлять в Россию после 1 августа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях