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Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма при планировании бюджета

Мишустин заявил, что риски для экономики РФ никуда не делись

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что риски для экономики никуда не делись и стоит избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при планировании бюджета. Его слова на совещании о проекте федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. передает ТАСС.

По словам главы кабмина РФ, при движении в рамках бюджетного процесса, необходимо учитывать все накопленные ранее дисбалансы, в том числе и вызовы в мировой экономике. Мишустин отметил, что они могут влиять на государственные финансы.

Глава правительства подчеркнул важность прагматического подхода, а также избегания чрезмерно оптимистичных прогнозов при формировании основных характеристик и при принятии расходных обязательств.

До этого участники опроса Банка России в сентябре пересмотрели в худшую сторону прогноз по курсу рубля на 2023-2025 годы. По их мнению, доллар в среднем будет стоить 85,5 рубля в этом году, 89,9 рубля в 2024-м и 90,8 рубля в 2025-м.

В июле аналитики прогнозировали курс 81,8 рубля за доллар в 2023 году и 85 рублей в последующие два года. Также они ухудшили прогноз по инфляции: теперь ожидается 6,3% по итогам 2023 года вместо 5,7%.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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