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Дефицит бюджета России по итогам года может составить до 2% ВВП

Мишустин: дефицит бюджета РФ по итогам года прогнозируемо составит 2% ВВП

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета сообщил, что исполнение бюджета Российской Федерации по итогам 2023 года ожидается с дефицитом на прогнозном уровне 2% ВВП, передает ТАСС.

«Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в этом году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП», — сказал он.

В августе Михаил Мишустин заявлял, что экономика России адаптировалась ко внешним вызовам и показывает рост.

До этого премьер-министр сообщал, что за последние пять месяцев рост ВВП страны составил 0,6%, а реальные заработные платы за четыре месяца текущего года выросли на 4,2%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия вышла из кризиса. По его мнению, у страны есть перспективы на «достаточно быстрое» развитие.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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