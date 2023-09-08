HSBC приостановит входящие и исходящие переводы для РФ и Белоруссии

Банковская группа HSBC с 27 октября 2023 года приостановит оказание услуг денежных переводов для юридических лиц в отношении Российской Федерации и Белоруссии. Об этом пишет японская газета Nikkei со ссылкой на внутреннюю рассылку для клиентов банка, оказавшуюся в распоряжении издания.

По информации издания, этот шаг HSBC связан с «усложнением регуляторного ландшафта» в международной финансовой сфере. Целью данного решения является «минимизация операционной подверженности рискам» в этих двух странах «даже в тех областях, где такая деятельность (денежные переводы) разрешена в соответствии с применяемым законодательством».

До этого одна из российских IT-компаний получила отказ в проведении оплаты по контракту с зарубежным партнером от гонконгского банка Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC).

Кредитная организация выдала отказ на основании санкций, которые утвердил президент Украины Владимир Зеленский. Компания, получившая отказ, находилась на этом списке ограничительных мер.

Ранее аналитик банка БКФ Максим Осадчий рассказал, сколько наличной валюты осталось на руках у россиян.