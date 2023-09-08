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Евросоюз собирается ввести санкции против алмазной отрасли России

Глава Евросовета Мишель: ЕС работает над санкциями против алмазной отрасли РФ

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Depositphotos

В Евросоюзе усиленно работают над санкциями в отношении российской алмазной отрасли. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в столице Индии, передает ТАСС.

«Мы также усиленно работаем по итогам ряда предыдущих встреч [над санкциями] в отношении алмазной отрасли», — сказал Мишель и подчеркнул, что в этой области «должно быть сделано больше».

Глава Евросовета также подчеркнул, что страны ЕС стараются пресекать обход уже введенных в отношении России санкций.

В конце августа газета The New York Times писала, что входящие в G7 и Евросоюз страны планируют расширить действующие санкции в отношении российского алмазного сектора. По информации источников газеты в дипломатических кругах, они намерены запретить импорт российских алмазов в любом виде, то есть будет закрыт въезд на европейские и североамериканские рынки не только сырым алмазам, но и камням, прошедшим обработку в Индии, Бельгии или других странах.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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