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Индия не смогла обойтись без дорожающей нефти Urals

«Ъ»: вопреки заявлениям Индия не может обойтись без дорожающей нефти Urals

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Christophe Gateau/Global Look Press

Согласно информации от источника издания «Коммерсантъ», благодаря сокращению экспорта нефти, России удалось снизить дисконт на основной сорт российской нефти Urals относительно Brent в портах Индии до $5 за баррель. Однако Urals останется самым доступным из несанкционированных сортов нефти для Индии. Хотя индийские власти ранее выражали намерение уменьшить зависимость от российской нефти, страна, по-видимому, продолжит быть крупнейшим потребителем российских морских партий этого углеводорода.

В обзоре Kpler отмечается, что Urals сохранит конкурентные преимущества среди сортов средней плотности нефти на рынке Индии, несмотря на снижение дисконтов Urals к Brent до $4-5 за баррель при поставке в порт. После введения Евросоюзом санкций против России СВО на Украине, Индия стала крупнейшим потребителем российских морских партий нефти, получая их по условиям поставки в порт назначения (DES). Китай остается вторым по величине импортером морских партий из России.

Индия и Китай увеличили объемы закупок российской нефти в этом году из-за ее низкой стоимости, вызванной санкционными дисконтами. В начале года дисконт Urals к Brent на условиях CIF составлял около $40 за баррель. В марте «Роснефть» сообщила о увеличении поставок в индийскую IOC. Кроме того, «Роснефть» владеет долей более 49% в индийском НПЗ Nayara Energy, который получает поставки нефти из России.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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