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Стало известно, сколько российских активов заблокировано

Минфин США: блокированные активы РФ оцениваются предварительно в $280 млрд

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Global Look Press

В Министерстве финансов США заявили, что суверенные активы Российской Федерации, блокированные в рамках санкций из-за конфликта на территории Украины, предварительно оцениваются в $280 млрд и по большей части находятся в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что первичный аудит «российских суверенных активов, обездвиженных и удерживаемых в юрисдикциях стран членов группы REPO («Российские элиты, доверенные лица и олигархи»)» оценили специалисты из США, Австралии, Канады, Еврокомиссии, Франции, Германии, Японии, Италии и Великобритании.

В Минфине добавили, что государства обязались удерживать суверенные активы России, пока та не возместит ущерб, который причинила Украине.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг жесткой критике решение США передать конфискованные российские активы ветеранам Вооруженных сил Украины и подчеркнул, что Москва не оставит это без ответа.

Песков подчеркнул, что ни один такой случай не будет оставлен без внимания со стороны России.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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