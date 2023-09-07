ЦБ снял ограничение на продажу наличной валюты гражданам

Центральный банк Российской Федерации разрешил кредитным организациям продавать гражданам наличные доллары и евро без ограничений по времени их поступления в кассы. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

В нем отсутствует фраза о том, что кредитным организациям можно продавать гражданам только ту валюту, которая поступала в кассы после 9 апреля 2022 года. В предыдущем пресс-релизе о продлении ограничений на снятие наличной иностранной валюты со счетов подобное информация присутствовала.

Ранее в этот же день Банк России продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

До этого на сайте Банка России был опубликован «Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», согласно которому россияне резко сократили покупки иностранной валюты во втором квартале 2023 года. По данным Центробанка, объем чистых покупок валюты гражданами составил ₽62 млрд по сравнению с ₽256 млрд в первом квартале.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.