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В Германии заявили, что Россия вернулась в активную мировую торговлю

Институт Киля: порты РФ стали принимать почти столько же грузов, как до 2022-го

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Виталий Аньков/РИА Новости

Объем грузоперевозок в трех крупнейших контейнерных портах РФ, которые находятся в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Владивостоке, приблизился к показателям, которые фиксировались до 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Института мировой экономики Киля (IfW Kiel).

«Разумеется, по движению контейнеровозов невозможно точно определить, откуда прибывают товары, но, похоже, Россия все активнее возвращается в мировую торговлю», — так прокомментировал данные глава проекта мониторинга торговли института Винсент Штамер.

По данным аналитиков, Россия принимает «удивительно высокое» количество грузов в последнее время в своих портах, отметив, что в определенный момент, например, в порту Санкт-Петербурга выгрузка товаров падала на 90%.

До этого китайский посол КНР в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй сообщил о том, что Россия и Китай могут досрочно достигнуть цель в $200 млрд товарооборота между странами.

Ранее эксперты заметили, что в РФ резко увеличился спрос на технику из Китая и Турции.

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