Аналитики ухудшили прогноз по курсу рубля на ближайшие три года

Участники опроса Банка России в сентябре пересмотрели в худшую сторону прогноз по курсу рубля на 2023-2025 годы. По их мнению, доллар в среднем будет стоить 85,5 рубля в этом году, 89,9 рубля в 2024-м и 90,8 рубля в 2025-м. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ранее, в июле, аналитики прогнозировали курс 81,8 рубля за доллар в 2023 году и 85 рублей в последующие два года. Также они ухудшили прогноз по инфляции: теперь ожидается 6,3% по итогам 2023 года вместо 5,7%.

Однако аналитики несколько улучшили прогноз по росту российской экономики в 2023 году — с 1,5% до 2,2%. Ключевая ставка ЦБ, по их мнению, в среднем составит 9,3% в этом году и 10% в следующем.

Эксперты отмечают, что ослабление рубля вызвано геополитической напряженностью и санкциями. Для стабилизации ситуации Банк России повысил ключевую ставку до 12% и начал ускоренную продажу валюты. Однако пока это не помогло рублю укрепиться.

Накануне стало известно, к чему приведет решение ЦБ РФ об увеличении продажи валюты

Ранее курс юаня обвалился к уровням 2007 года.