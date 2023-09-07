В ЦБ РФ заявили, что в августе была продана валюта на сумму 42,1 млрд рублей

В российском Центробанке заявили, что россияне в августе продали валюту на общую сумму 42,1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным регулятора, итоговые нетто-продажи сформировались за счет продажи «токсичной» валюты в крупнейших банках и составили 64,1 млрд рублей.

Отмечается, что отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в июле составило 67% и 82% в июне.

Также стало известно, что Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты.

В июле сообщалось, что ослабление рубля привело к тому, что россияне стали продавать имеющуюся у них валюту. В 2023 году жители России стали избавляться от доллара и евро гораздо чаще, чем в прошлом году. На ситуацию, главным образом, повлияли внешнеполитические и экономические факторы, а также сложности с правильной оценкой возможных валютных рисков.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.