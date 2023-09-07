Стало известно, сколько наличной валюты осталось на руках у россиян

Объем наличной иностранной валюты на руках у россиян за июль снизился на 0,6 млрд долларов и составил 96 млрд долларов. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на расчеты аналитика банка БКФ Максима Осадчего.

Как отмечает эксперт, проанализировавший статистику ЦБ РФ, в июле вклады граждан в иностранных банках выросли на 0,9 млрд долларов — до 73,9 млрд, а в российских банках сократились на ту же сумму — до 44,4 млрд долларов.

«Фактически речь идет о перетоке валютных средств населения в иностранные банки. При этом объем наличной валюты «под подушками» россиян за июль сократился на 0,6 миллиарда долларов, до 96 миллиардов долларов», — добавил аналитик.

Главной причиной он называет ограничения ЦБ на валютные вклады, введенные в марте 2022 года. Кроме того, аналитик отмечает рост вложений граждан РФ в акции иностранных компаний, номинированные в валюте. По его данным, в июле эти инвестиции выросли на 1,2 млрд долларов.

В конце августа ЦБ сообщил, что средства населения в банках РФ в июле выросли на 1,1%.

Ранее Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты.