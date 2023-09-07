В России в 250 раз сократилось число людей с задержками зарплат

Число работников средних и крупных предприятий в России, столкнувшихся с задержками заработной платы, снизилось с 2,5 млн человек в 2005 году до 10 тысяч в 2023-м. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование экспертов НИУ ВШЭ.

Как отмечает в своей научной статье доктор экономических наук Ростислав Капелюшников, с 2005 года в России наблюдался устойчивый тренд на снижение задолженности по заработной плате. Этот тренд прерывался лишь во время экономических кризисов 2008 и 2014 годов.

Основными причинами сокращения задолженности стали устойчивый экономический рост в 2000-е годы и ужесточение ответственности для компаний за задержки зарплат. Помимо штрафов за невыплату введена уголовная ответственность для руководителей.

Эксперты отмечают, что в 2023 году, несмотря на экономические санкции против России, задолженности по зарплатам сократились еще больше на фоне дефицита рабочей силы. Работники могут легко уйти в другую компанию.

Однако в неформальном секторе малого бизнеса задержки заработной платы до сих пор довольно распространены, подчеркивают эксперты. Это связано со сложностью контроля деятельности малых предприятий.

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