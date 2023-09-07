Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты

Банк России продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — сказано в сообщении ЦБ РФ.

До этого на сайте Банка России был опубликован «Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», согласно которому россияне резко сократили покупки иностранной валюты во втором квартале 2023 года. По данным Центробанка, объем чистых покупок валюты гражданами составил ₽62 млрд по сравнению с ₽256 млрд в первом квартале.

1 сентября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что приток в российские банки наличной валюты в настоящее время превышает спрос на нее.

В июле сообщалось, что ослабление рубля привело к тому, что россияне стали продавать имеющуюся у них валюту. Отмечалось, что в 2023 году жители России стали избавляться от доллара и евро гораздо чаще, чем в прошлом году. На ситуацию, главным образом, повлияли внешнеполитические и экономические факторы, а также сложности с правильной оценкой возможных валютных рисков.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.